Ломидзе: Турбизнес не строит планов ни на месяц, ни на два из-за коронавируса

«По данным Ростуризма буквально на начало этой недели за рубежом было порядка 90 тыс человек, сейчас их значительно меньше – примерно половина. Но не из всех стран получается выбраться безпроблемно или с минимальными потерями. Если мы говорим о самостоятельных туристах, то это полностью на их усмотрение – они, как могут, так и решают этот вопрос, помогают им наши дипломатические представительства. А, если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры», - сказала Ломидзе.

Также она отметила, что ежедневно в турагенства обращаются сотни тысяч людей с вопросами о переносе и отмене своих поездок.

«Таким образом, сейчас туристический бизнес даже не думает о том, что будет через месяц или два, хоть полностью от этих мыслей избавиться не получается, но такое количество актуальных проблем с потребителями, что турагенства и туроператоры занимаются в данный момент только этим», - заключила исполнительный директор АТОР.

Отметим, что за границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.







