Ломидзе: Турбизнес не строит планов ни на месяц, ни на два из-за коронавируса

В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Сохраняется сложная ситуация с российским туристами, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой.

В пресс-центре НСН директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, на что сейчас направленна деятельность туриндустрии.

Почти все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

«По данным Ростуризма буквально на начало этой недели за рубежом было порядка 90 тыс человек, сейчас их значительно меньше – примерно половина. Но не из всех стран получается выбраться безпроблемно или с минимальными потерями. Если мы говорим о самостоятельных туристах, то это полностью на их усмотрение – они, как могут, так и решают этот вопрос, помогают им наши дипломатические представительства. А, если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры», - сказала Ломидзе.

Также она отметила, что ежедневно в турагенства обращаются сотни тысяч людей с вопросами о переносе и отмене своих поездок.

«Таким образом, сейчас туристический бизнес даже не думает о том, что будет через месяц или два, хоть полностью от этих мыслей избавиться не получается, но такое количество актуальных проблем с потребителями, что турагенства и туроператоры занимаются в данный момент только этим», - заключила исполнительный директор АТОР.

Отметим, что за границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.



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ФОТО: НСН
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