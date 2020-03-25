Ломидзе: Турбизнес не строит планов ни на месяц, ни на два из-за коронавируса
В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».
Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Сохраняется сложная ситуация с российским туристами, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой.
В пресс-центре НСН директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, на что сейчас направленна деятельность туриндустрии.
«По данным Ростуризма буквально на начало этой недели за рубежом было порядка 90 тыс человек, сейчас их значительно меньше – примерно половина. Но не из всех стран получается выбраться безпроблемно или с минимальными потерями. Если мы говорим о самостоятельных туристах, то это полностью на их усмотрение – они, как могут, так и решают этот вопрос, помогают им наши дипломатические представительства. А, если мы говорим об организованных туристах, то их проблемами занимаются туроператоры», - сказала Ломидзе.
Также она отметила, что ежедневно в турагенства обращаются сотни тысяч людей с вопросами о переносе и отмене своих поездок.
«Таким образом, сейчас туристический бизнес даже не думает о том, что будет через месяц или два, хоть полностью от этих мыслей избавиться не получается, но такое количество актуальных проблем с потребителями, что турагенства и туроператоры занимаются в данный момент только этим», - заключила исполнительный директор АТОР.
Отметим, что за границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.
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