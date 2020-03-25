Ломидзе рассказала, будет ли Италия популярна после коронавируса
В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».
Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Одной из первых стран Европы, которая закрыла свои границы, стала Италия – где находится европейский очаг COVID-19. Согласно официальной статистике, в Италии заболели более 64 тысяч человек, из которых более 6 тысяч — скончались, излечились 7,5 тыс. человек.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что, несмотря на эпидемию коронавируса в Италии, государство после открытия границ, вернет своих туристов.
«Уверена, что Италия останется популярна [среди наших туристов], потому что они очень многие просто Италию любят, сопереживают ей, поддерживают. А как мы видим так [к ней относятся] не только туристы, но и наше государство. Поэтому, как только там закончится эпидемия, я уверенна, что спрос восстановится очень быстро и его снижения не будет», - сказала Ломидзе.
Россия направила в Италию уже более 10 самолетов с военными специалистами, техникой, оборудованием для оказания необходимой помощи: медицинские станции, лекарства, антисептики, мобильные комплексы с оборудованием для диагностики, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений.
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