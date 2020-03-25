Ломидзе рассказала, будет ли Италия популярна после коронавируса

В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Одной из первых стран Европы, которая закрыла свои границы, стала Италия – где находится европейский очаг COVID-19. Согласно официальной статистике, в Италии заболели более 64 тысяч человек, из которых более 6 тысяч — скончались, излечились 7,5 тыс. человек.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН заявила, что, несмотря на эпидемию коронавируса в Италии, государство после открытия границ, вернет своих туристов.