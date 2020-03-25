В пресс-центре НСН директор Ассоциации туроператоров рассказывает о влияние коронавируса на туротрасль

В пресс-центре НСН начался онлайн-брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

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Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля 2020 года. Об этом уже заявили Pegas Touristik, Anex Tour, «Библио Глобус» и «TUI Россия». Сохраняется сложная ситуация с российским туристами, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой. За границей пока остаются 57,8 тыс организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.

Исполнительный директор АТОР расскажет об убытках туротрасли России; условиях возвращения российских туристов из-за границы и изменениях на туристическом рынке в связи с пандемией коронавируса.



