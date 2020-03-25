В АТОР рассказали об условиях возврата средств за турпутевки

В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.

«Мы рекомендуем туристам не суетиться и не паниковать. Подавляющее большинство крупных игроков, это мы можем сейчас сказать со всей ответственностью, не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить свою работу после того, как закончиться эта пиковая, мегакризисная ситуация. Но при этом, надо понимать, что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов. Количество заявок на ануляции превышает возможности любого рабочего дня или часа, поэтому туроператоры и турагенты предлагают дать ответ туристам в течение периода 30-60 дней. Это делается не с целью замылить ситуацию, а просто физически невозможно обработать такое количество заявок», - сказала Ломидзе.

Она отметила два пути разрешения ситуации.