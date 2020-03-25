В АТОР рассказали об условиях возврата средств за турпутевки
В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».
Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, как россиянам не остаться и без отпуска, и без денег.
«Мы рекомендуем туристам не суетиться и не паниковать. Подавляющее большинство крупных игроков, это мы можем сейчас сказать со всей ответственностью, не намерены закрываться и уходить. Они намерены помочь своим туристам и продолжить свою работу после того, как закончиться эта пиковая, мегакризисная ситуация. Но при этом, надо понимать, что у туроператоров сейчас нет возможности оперативно всем вернуть все в полном объеме или даже за вычетом понесенных расходов. Количество заявок на ануляции превышает возможности любого рабочего дня или часа, поэтому туроператоры и турагенты предлагают дать ответ туристам в течение периода 30-60 дней. Это делается не с целью замылить ситуацию, а просто физически невозможно обработать такое количество заявок», - сказала Ломидзе.
Она отметила два пути разрешения ситуации.
«Наиболее распространенный вариант мирного урегулирования вопроса это перенос даты вылета с возможным изменением направления, потому что пока не понятно какие страны и, в какой последовательности будут открываться. Туроператоры предлагают ваучеры, сертификаты, которые подтверждают их обязательства этот тур перенести. Эта мера вынужденная, потому что ни иностранные партнеры, ни перевозчики деньги не возвращают, а предлагают ровно то же самое - перенос. Правда, есть те, кто говорит, что деньги сгорели, и просит туроператора сделать повторную оплату, правда не сейчас и у них есть на это время. Туроператоры готовы сделать все, чтобы турист либо отправился на отдых, либо через какое-то время получил средства. Но возврат далеко не всегда равен 100% стоимости тура. Потому что в тех случаях, когда страна закрыта и признана опасной со стороны России, то можно говорить о полном возврате в судебном порядке. А в том случае, если страна закрылась сама и туроператор и турист вынужденно отказываются от турпоездки туда, то ему полагается компенсация за вычетом фактически понесенных расходом – чем ближе дата вылета, тем выше сумма понесенных расходов», - пояснила исполнительный директор АТОР.
Ранее в пресс-центре НСН она рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений.
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