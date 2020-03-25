В АТОР рассказали, когда ждать открытия зарубежных турнаправлений

В пресс-центре НСН прошел онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».

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Россия с 23 марта полностью приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса COVID-19. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, когда специалисты туриндустрии ожидают открытие зарубежных направлений.

«По мнению наших аналитиков, отложенный спрос на зарубежные поездки будет и он может даже превысить самые радужные надежды. Вопрос только в том, когда он наступит. По пессимистическому прогнозу – ближе к сентябрю, по оптимистическому прогнозу – уже в июле начнутся первые продажи на зарубежных направлениях», - сказала Ломидзе.

Ранее в пресс-центре НСН она рассказала о растущем спросе среди россиян на внутренние курорты черноморского побережья в июле и августе текущего года.

