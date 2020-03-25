В АТОР заявили об оживлении внутреннего туризма на июль-август 2020 года
В пресс-центре НСН состоялся онлайн брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему «Граница на замке: Как туризм борется с коронавирусом».
Россия с 23 марта приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Российские туроператоры аннулируют все туры за рубеж как минимум до конца апреля. Сохраняется сложная ситуация с российским туристами, которые из-за распространения коронавируса не могут вернуться домой. За границей пока остаются 57,8 тысячи организованных туристов, выехавших из России по линии туроператоров.
В пресс-центре НСН директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала о растущем спросе среди россиян на внутренние курорты черноморского побережья в июле и августе текущего года.
«Самые главные вопросы, на которые пока никто не может дать ответов – когда это все закончиться и будет ли в том или ином виде летний сезон. Здесь наши туристы дают нам определенные надежды – совершенно не прекратились, а даже несколько оживились бронирования на летний сезон на внутрироссийские направления. Как-то наши туристы уверенны, что в июле и августе они точно смогут отдохнуть на черноморском побережье России – бронируют Сочи и Крым. То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний – сильного снижения спроса, потом увеличения спроса на 30-50% по сравнению с предыдущими неделями – сейчас показывает достаточно стабильную картину. Это значит, что доверие к туристическому бизнесу не умерло, а, можно сказать, пережило этот кризис», - сказала Ломидзе.
Ранее в пресс-центре НСН она заявила, что туриндустрия не погибнет полностью в связи с одинаково сложным положением во всех ответвлениях турбизнеса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News