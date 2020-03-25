В АТОР заявили об оживлении внутреннего туризма на июль-август 2020 года

«Самые главные вопросы, на которые пока никто не может дать ответов – когда это все закончиться и будет ли в том или ином виде летний сезон. Здесь наши туристы дают нам определенные надежды – совершенно не прекратились, а даже несколько оживились бронирования на летний сезон на внутрироссийские направления. Как-то наши туристы уверенны, что в июле и августе они точно смогут отдохнуть на черноморском побережье России – бронируют Сочи и Крым. То есть внутренний туризм, после волнообразных колебаний – сильного снижения спроса, потом увеличения спроса на 30-50% по сравнению с предыдущими неделями – сейчас показывает достаточно стабильную картину. Это значит, что доверие к туристическому бизнесу не умерло, а, можно сказать, пережило этот кризис», - сказала Ломидзе.

Ранее в пресс-центре НСН она заявила, что туриндустрия не погибнет полностью в связи с одинаково сложным положением во всех ответвлениях турбизнеса.



