24.07.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае»

В палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. По предварительным данным 4 человека погибли и 12 пострадали в результате пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что могло стать причиной пожара в детском палаточном лагере «Холдоми», кто виноват в трагедии и как осуществлялась эвакуация детей.

Участники пресс-конференции:



Сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова;

Член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ, руководитель Комиссии детско-юношеского и молодежного туризма Общественного совета при Ростуризме Сергей Менделевич;

Президент Союза Адвокатов России, адвокат представлявший интересы родственников погибших в ряде громких происшествий и катастроф, в том числе родных погибших школьников на Ейской Косе Игорь Трунов;

Член Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Анастасия Белова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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