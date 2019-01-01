Сенатор: В «Холдоми» был не поджог, а подлог

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова назвала произошедшее подлогом.

«Это был не поджог, а подлог, все свидетельствует о том, что владелец лагеря, воспользовался вхождением в ТОСЭР (Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации), что дало ему ряд привилегий, в том числе, освобождение от ряда плановых проверок. Меры безопасности были не соблюдены. Обнаружены серьезные нарушения. Лагерь, как таковой, в официальных источниках не значился. Изначально эти палатки использовались для встреч совершеннолетних людей в формате бизнес-форумов. В этом году никаких заявок о размещении палаточного лагеря для детей не было. Вопросы задаются в первую очередь проверяющим органам, Пожарнадзору, Роспотребнадзору», - добавила она.

Ранее во время пресс-конференции Грешнякова назвала окончательное число пострадавших. По ее словам, пострадало 12 человек, 4 детей скончались, двое эвакуированы санавиацией в Хабаровск.

