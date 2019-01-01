Названа возможная причина пожара в детском лагере на базе «Холдоми»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Ранее в палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. По предварительным данным 4 человека погибли и 12 пострадали в результате пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при Правительстве РФ, заслуженный путешественник России Сергей Минделевич в беседе с НСН заявил, что пожар в палаточном лагере мог быть вызван коротким замыканием.

«Я не читал правила пожарной безопасности, но в санпине к палаточным лагерям требований о расстоянии между палатками нет. То же самое с размещением электрооборудования. Когда проводили в 2018 году молодежный форум “Амур”, там говорилось, что проживание будет в утепленных палатках с электричеством, освещением, можно будет телефоны заряжать. У меня вызывают крайние сомнения те фотографии, которые я видел, когда, например, установлены розетки в палатке на какой-то трубке и касаются стенки палатки. Мне, как человеку, который неоднократно ночевал в палатке в горах, очевидно, что когда на улице холод, а в палатке люди дышат, в этом случае на стенках палатки внутри образуется конденсат: выдыхаемый воздух, выдыхаемая влага оседает на стенах и ручейками стекает вниз. Вот, по моему мнению, такое размещение розеток вполне могло послужить тому, что влага попала в розетки, вызвать короткое замыкание и, как следствие пожар», - предположил он.

Ранее аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с НСН отметил, что именно тот фактор, что пожар случился ночью, привел к фатальному исходу. Кроме того, специалист МЧС объяснил, что из-за неожиданности случившегося вожатые просто не смогли быстро сориентироваться, однако, отметил, что жертв могло бы быть значительно больше.

