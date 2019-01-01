Под домашним присмотром гибнет больше детей, чем в детских лагерях

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Ранее в палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере «Холдоми» находилось 189 детей. По предварительным данным 4 человека погибли и 12 пострадали в результате пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при Правительстве РФ, заслуженный путешественник России Сергей Минделевич привел в беседе с НСН статистику, согласно которой отдых детей без присмотра гораздо опаснее, чем в детских лагерях.

«У нас в стране по официальной статистике 15 млн 600 тыс детей школьного возраста. В начале этого лета министр Васильева сообщила, что этим летом отдохнут в детских лагерях 5 млн 800 тыс детей. Уже из этих цифр, очевидно, что охвачено будет оздоровительным организованным отдыхом примерно треть российских детей. Еще одна цифра из статистики государственной. В прошлом году за три летних месяца в лагерях всех типов по всей территории России погибло два ребенка. За то же самое время на неорганизованном отдыхе ( у себя дома, на дачах, на необорудованных пляжах) погибло 492 ребенка. Совершенно очевидно, что неорганизованный отдых для детей гораздо опаснее, чем отдых организованный, то есть в лагерях», - заверил он.

Ранее адвокат Павел Астахов напомнил в беседе с НСН, что палаточные лагеря для детей требуют особого внимания со стороны взрослых, без которого опасность трагедии вырастает многократно. Адвокат также напомнил, что трагедия, которая произошла в Хабаровском крае не единственная. По его словам, аналогичные чрезвычайные происшествия происходят уже, как минимум, в течение последних десяти лет.

