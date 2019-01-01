Адвокат: В «Холдоми» продано 428 путевок, а сообщается о 189

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

Президент Союза Адвокатов России, адвокат представлявший интересы родственников погибших в ряде громких происшествий и катастроф, в том числе родных погибших школьников на Ейской Косе Игорь Трунов заявил о злонамеренном искажении фактов и о неподобающей классификации этого дела СК.

«Ответственность должностных лиц – это такой болезненный вопрос, хотя мы имеем определенный прогресс по ряду примеров. Есть также вопрос коррупции. Возбудили дела по причинению смерти по неосторожности, по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по халатности, но Следственный комитет неверно квалифицирует, как часть вторую. Погибли 4 человека, а это третья часть – когда жертв от двух и более. В деле отсутствует статья 219, нарушение требований пожарной безопасности, есть пожар, а статья не инкриминируется, это серьезное упущение. Занижены цифры – сообщается о 189 детях, которые были в лагере. А по документам продано 428 путевок. Отдельный разговор по этим предпринимателям. На официальных сайтах указано, что уставной капитал этого "Холдоми" 17 миллионов, и 213 тысяч прибыли, но и эти цифры занижены. То есть налицо явное злонамеренное искажение фактов», - отметил он.

Ранее во время пресс-конференции сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова назвала произошедшее подлогом.

