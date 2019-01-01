Названо окончательное число пострадавших при пожаре в «Холдоми»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Горючие слезы в негорючих палатках. Кто ответит за пожар в Хабаровском крае».

В палаточном лагере под Хабаровском, на базе отдыха «Холдоми», в ночь на 23 июля, произошел сильнейший пожар. Пламя охватило площадь в 2,4 тысячи квадратных метров. 20 из 26 палаток сгорели дотла. В момент происшествия в палаточном лагере находилось 189 детей.

Сенатор от Хабаровского края, Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова назвала окончательное число пострадавших.

«Пострадало 12 человек, 4 детей скончались, двое эвакуированы санавиацией в Хабаровск. Губернатор и правительство Хабаровского края моментально включились в ситуацию, объявлен ЧС краевого масштаба, оказывается помощь пострадавшим и родителям. Мониторится ситуация, проводятся все необходимые мероприятия. Мы не хотим заклеймить всех. Вопросов очень много, будет объективная оценка, лица, которые нарушили законодательство, будут привлечены к ответственности. Сложно пока давать комментарии при такой трагедии», - отметила она.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

