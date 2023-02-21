22.02.2023 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год СВО и итоги Послания Президента»

Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию заявил, что экономика страны вышла на новый цикл развития, и обозначил стратегические задачи для дальнейшего развития. Для того, чтобы новые экономические задачи были успешно решены, государству необходимо протянуть бизнесу руку помощи. Также Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в договоре СНВ-3 и о готовящейся карательной акции украинских властей в Донбассе. Он подчеркнул, что к февралю 2022 года стало абсолютно очевидно, что все ресурсы были заранее подготовлены к очередной «карательной акции» украинского руководства. Российский лидер добавил, что наличие более дальнобойных систем оружия у украинской армии приведет к тому, что России придется отодвинуть подальше угрозу от наших границ. Глава страны назвал невозможной победу над Россией на поле боя. Как говорят эксперты, российская спецоперация, которая началась 24 февраля 2022 года на Украине дала старт эпохе отложенных войн.

Участники пресс-конференции:

первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты г. Москвы Дмитрий Краснов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какое место Россия сегодня занимает на международной арене?

Какие итоги СВО можем подвести сегодня?

Как сказались санкции на России?

Какие задачи были поставлены в Послании Президента?

Что ожидать в дальнейшем от СВО?

Какие перемены ждут Россию в 2023 году?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



