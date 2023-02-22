«Подвел черту»: Путин показал Западу серьезность своих намерений

Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«С моей точки зрения, это послание президента является эпохальным, оно кардинально меняет всю политику нашей родины. Оно влияет не только на развитие нашей страны, но и на развитие мировой конфигурации, архитектуры мира. Его обращение подвело черту под тем, как мы жили последние 30 лет, за которые президент добился информационного суверенитета, изгнал либералов из исполнительной власти и вернул суверенность судебной власти», - отметил он.

По его словам, решение о приостановке ДСНВ предупреждает Запад о том, что следующим шагом станут ядерные испытания.