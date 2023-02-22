«Подвел черту»: Путин показал Западу серьезность своих намерений
Член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил, что приостановка СНВ-3 стала красной чертой для Запада, за которой – ядерные испытания.
Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию подвел черту последних 30 лет и дал понять Западу, что у России серьезные намерения, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.
«С моей точки зрения, это послание президента является эпохальным, оно кардинально меняет всю политику нашей родины. Оно влияет не только на развитие нашей страны, но и на развитие мировой конфигурации, архитектуры мира. Его обращение подвело черту под тем, как мы жили последние 30 лет, за которые президент добился информационного суверенитета, изгнал либералов из исполнительной власти и вернул суверенность судебной власти», - отметил он.
По его словам, решение о приостановке ДСНВ предупреждает Запад о том, что следующим шагом станут ядерные испытания.
«У нас суверенная национальная политика, свои ценности и интересы, с которыми всему миру нужно считаться. И приостановка СНВ-3 – та красная черта, которая предупреждает: следующий шаг – ядерные испытания и возможность применения ядерного оружия в военном конфликте. Это показывает нашим бывшим западным партнёрам всю серьезность наших намерений», - заключил он.
У России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено, заявил ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
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