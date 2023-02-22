«Неожиданное обращение»: Депутат Чепа рассказал о причинах приостановки ДСНВ

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН рассказал, что предшествовало приостановке договора СНВ со стороны России.

«Что предшествовало приостановке договора СНВ? Несколько дней назад американцы выступили с неожиданным обращением, что мы (Россия – прим. НСН) не допускаем американских специалистов на некоторые наши военные объекты. А ведь эти взаимные осмотры были прекращены еще несколько лет назад, и американцы нас уже тогда не допускали на некоторые свои объекты. Американцы в 2021 году ничего не ответили на наше обращение по поводу предоставления гарантий безопасности. А теперь они попросили доступ на предприятия, где мы серийно производим новые образцы вооружений», - отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В этом году речь президента была одной из самых продолжительных, но, по словам экспертов, запомнится своей финальной частью, в которой глава государства объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

