«Неожиданное обращение»: Депутат Чепа рассказал о причинах приостановки ДСНВ
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам отметил, что США несколько дней назад выступили с неожиданным обращением.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН рассказал, что предшествовало приостановке договора СНВ со стороны России.
«Что предшествовало приостановке договора СНВ? Несколько дней назад американцы выступили с неожиданным обращением, что мы (Россия – прим. НСН) не допускаем американских специалистов на некоторые наши военные объекты. А ведь эти взаимные осмотры были прекращены еще несколько лет назад, и американцы нас уже тогда не допускали на некоторые свои объекты. Американцы в 2021 году ничего не ответили на наше обращение по поводу предоставления гарантий безопасности. А теперь они попросили доступ на предприятия, где мы серийно производим новые образцы вооружений», - отметил он.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В этом году речь президента была одной из самых продолжительных, но, по словам экспертов, запомнится своей финальной частью, в которой глава государства объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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