«Танки, самолеты, ракеты»: Запад заставляет Россию «начать воевать» по-настоящему

Запад провоцирует Россию на настоящую войну своими поставками Киеву танков, самолетов и ракет, заявил член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты Москвы Дмитрий Краснов в пресс-центре НСН.

«Сейчас мы видим подвижки в зоне боевых действий. Судорожные попытки Зеленского выпросить у Запада танки, самолёты и ракеты объясняются отчаянным положением - фронт висит на волоске и может в любой момент рухнуть. А мы, как сказал президент, еще ничего не начали. Но западный мир подводит нас к тому, что нам, видимо, придется начать воевать настоящим образом. Я думаю, эти усилия приведут к результатам и целям, которые поставлены перед нашими Вооруженными силами», - сказал он.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ. В связи с этим в Крыму уже предложили «расширить границы» спецоперации до Одессы.

