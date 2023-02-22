В Госдуме представили меры поддержки бизнеса после призыва Путина

Будут выделены дополнительные средства для льготных кредитов предпринимателям в сфере импортозамещения, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН.

«Предпринимателям важна даже не конкретная поддержка, а чтобы им не мешали. Например, у нас есть серьезный спрос на работу с партнерами в Азии. На сегодняшний день коридор Транссиба и БАМа не обеспечивает достаточно возможностей, чтобы перевезти все грузы. Если мы будем расширять эти коридоры, дополнительно вырастут продажи. Так что наша задача – выделять дополнительные средства на «расшивку» этих узких мест. Кроме того, выделяются дополнительные средства для обеспечения кредитования по льготным ставкам для импортозамещения. Мы должны рассказывать об этом нашим предпринимателям и привлекать исполнительную власть к решению этих вопросов, и всесторонне защищать бизнес, чтобы они понимали, что им помогут, а не будут вставлять палки в колеса», - рассказал он.

Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей.

