В Госдуме представили меры поддержки бизнеса после призыва Путина
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак отметил, что будут выделены дополнительные средства на льготное кредитование и решение ряда вопросов.
Будут выделены дополнительные средства для льготных кредитов предпринимателям в сфере импортозамещения, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН.
«Предпринимателям важна даже не конкретная поддержка, а чтобы им не мешали. Например, у нас есть серьезный спрос на работу с партнерами в Азии. На сегодняшний день коридор Транссиба и БАМа не обеспечивает достаточно возможностей, чтобы перевезти все грузы. Если мы будем расширять эти коридоры, дополнительно вырастут продажи. Так что наша задача – выделять дополнительные средства на «расшивку» этих узких мест. Кроме того, выделяются дополнительные средства для обеспечения кредитования по льготным ставкам для импортозамещения. Мы должны рассказывать об этом нашим предпринимателям и привлекать исполнительную власть к решению этих вопросов, и всесторонне защищать бизнес, чтобы они понимали, что им помогут, а не будут вставлять палки в колеса», - рассказал он.
Накануне во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил пересмотреть нормы уголовного законодательства по экономическим преступлениям. Он призвал «не перегибать палку» в наказаниях за них и «активнее двигаться» к декриминализации статей.
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