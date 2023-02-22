«Увеличим производство оружия»: Депутат Чепа о последствиях приостановки ДСНВ
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам предупредил США, что все боевые дежурства будут осуществляться теперь с ядерным оружием.
У России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«У нас есть новые системы оружия, которых нет у США. Американцы этого боятся. И мы сегодня, естественно, увеличим производство этого оружия. Оно будет размещено и на наших подлодках, и на наших стратегических авианосцах. И все боевые дежурства у нас будут осуществляться уже с ядерным оружием. Об этом они должны хорошо помнить, понимать, к чему их игры могут привести», - сказал он.
Ранее Алексей Чепа в пресс-центре НСН рассказал, что предшествовало приостановке договора СНВ со стороны России.
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