В Госдуме рассказали, чем Путин удивил депутатов в своем послании

Большая часть выступления Владимира Путина была посвящена внутренним вопросам, были затронуты все важные направления, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

«Не скрою, что большинство депутатов думало, что в основном выступление президента будет посвящено событиям, происходящим на фронтах, а также международной обстановке. Но 2/3 выступления Владимира Владимировича было посвящено внутренним вопросам, решению социальных вопросов, экономических, вопросов будущего развития, молодежи, образования и так далее. Здесь президент ничего не забыл и дал очень важные векторы развития», - отметил он.