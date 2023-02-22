В Госдуме рассказали, чем Путин удивил депутатов в своем послании
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что депутаты не ожидали, что большая часть выступления будет посвящена внутренним вопросам.
Большая часть выступления Владимира Путина была посвящена внутренним вопросам, были затронуты все важные направления, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Не скрою, что большинство депутатов думало, что в основном выступление президента будет посвящено событиям, происходящим на фронтах, а также международной обстановке. Но 2/3 выступления Владимира Владимировича было посвящено внутренним вопросам, решению социальных вопросов, экономических, вопросов будущего развития, молодежи, образования и так далее. Здесь президент ничего не забыл и дал очень важные векторы развития», - отметил он.
По словам депутата, в Госдуме уже приступили к реализации всех озвученных президентом решений.
«Мы сразу же приступили к реализации послания. Руководители всех фракций сегодня выступали в Госдуме, говорили о задачах, которые они ставят перед депутатами. Мы все едины – едины в том, что нам необходимо реализовывать те важнейшие задачи, которые обозначил президент в своем послании. Он не упустил ничего. Важно не только, что мы сегодня приостановили действие договора о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ), но важны и вопросы дальнейшего развития общества», - рассказал Чепа.
Накануне президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В этом году речь президента была одной из самых продолжительных, но, по словам экспертов, запомнится своей финальной частью, в которой глава государства объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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