«Безопасность и льготы»: В Госдуме навали условия деофшоризации российского бизнеса

Российские предприниматели должны чувствовать себя в безопасности внутри страны и пользоваться льготами, чтобы инвестировать в экономику, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН.

«Самое важное, чтобы прониклись предприниматели, что пора переходить сюда. Важно, что рассматриваются сейчас различные законы по декриминализации, в том числе за налоговые преступления… Предприниматели должны чувствовать себя в безопасности в своей стране. На практике сейчас уже трудно говорить о каком-то английском праве… Соответственно, если ты связываешь свое будущее с нашей родиной, ты должен инвестировать здесь. У нас понятная система налогообложения, кредитования, есть возможность получить льготные кредиты на импортозамещение. И я думаю, что все здравые предприниматели будут переводить свой бизнес на безофшорную работу – если, конечно, они хотят сохранить свои капиталы в будущем», - рассказал он.