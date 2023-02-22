«Безопасность и льготы»: В Госдуме навали условия деофшоризации российского бизнеса
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак заявил, что здравые предприниматели будут переводить средства в Россию, если хотят сохранить свой капитал.
Российские предприниматели должны чувствовать себя в безопасности внутри страны и пользоваться льготами, чтобы инвестировать в экономику, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН.
«Самое важное, чтобы прониклись предприниматели, что пора переходить сюда. Важно, что рассматриваются сейчас различные законы по декриминализации, в том числе за налоговые преступления… Предприниматели должны чувствовать себя в безопасности в своей стране. На практике сейчас уже трудно говорить о каком-то английском праве… Соответственно, если ты связываешь свое будущее с нашей родиной, ты должен инвестировать здесь. У нас понятная система налогообложения, кредитования, есть возможность получить льготные кредиты на импортозамещение. И я думаю, что все здравые предприниматели будут переводить свой бизнес на безофшорную работу – если, конечно, они хотят сохранить свои капиталы в будущем», - рассказал он.
Так, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада. Он отметил, что образ Запада как тихой гавани «оказался фальшивкой», а также призвал бизнесменов инвестировать в Россию.
Отток капитала из России достиг рекордных значений, бизнесмены не спешат возвращаться в страну и инвестировать, заявил в связи с этим экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН.
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