В Госдуме назвали обращение к предпринимателям самым важным посылом Путина
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак заявил, что есть посыл, чтобы предприниматели занялись деофшоризацией.
Владимир Путин в своем послании обратился к представителям крупного бизнеса, которые могут помочь в развитии экономики страны, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак в пресс-центре НСН.
«Мне кажется, самое важное в послании – обращение к предпринимателям, к тому среднему классу, который генерирует возможности и создает новые рабочие места. Мы видим, что есть посыл, чтобы предприниматели занялись деофшоризацией, это касается в первую очередь крупного бизнеса. Мы видим, что есть возможность получать новые кредиты, чтобы повышать конкурентоспособность нашей экономики. И мы видим, что есть задача повышения качества жизни – для этого проиндексируют маткапитал, увеличат МРОТ, продолжат бессрочную газификацию. Самое основное – это ответственное развитие экономики», - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что простые россияне не пожалели тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом из-за санкций Запада. Он отметил, что образ Запада как тихой гавани «оказался фальшивкой», а также призвал бизнесменов инвестировать в Россию.
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