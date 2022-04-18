19.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в экономике России после отмены в закупках валютных операций.
19.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Есть ли жизнь без бакса. Как изменится экономика России без валютных операций?»
В понедельник Центробанк разрешил покупать наличную валюту. По сообщениям экспертов, экономическая ситуация в России постепенно стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. 16 апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий указывать в валюте цену контракта при закупках. Документ направлен на нивелирование последствий санкций со стороны недружественных государств и поддержку заказчиков и участников закупок. Российский президент также подтверждает, что экономика в целом стабилизировалась, но обращает внимание на то, что инфляция все еще высокая — 17,4% в годовом выражении.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- С какой целью Центробанк разрешил покупать валюту?
- Каким образом сегодня можно использовать валюту в России?
- На долго ли стабилизировалась российская экономика?
- Что может помочь в борьбе с высокой инфляцией?
- Какие последствия закона о запрете расчетов в валюте в закупках ожидать России?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;
- Экономист Вячеслав Зайченко.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8