пресс-конференции
Анонс

Есть ли жизнь без бакса. Как изменится экономика России без валютных операций?

Информация

Начало конференции

11:00

19 апреля 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

+7 495 925-04-49

19.04.2022 состоится пресс-конференция, посвященная изменениям в экономике России после отмены в закупках валютных операций.

19.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Есть ли жизнь без бакса. Как изменится экономика России без валютных операций?»
В понедельник Центробанк разрешил покупать наличную валюту. По сообщениям экспертов, экономическая ситуация в России постепенно стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. 16 апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий указывать в валюте цену контракта при закупках. Документ направлен на нивелирование последствий санкций со стороны недружественных государств и поддержку заказчиков и участников закупок. Российский президент также подтверждает, что экономика в целом стабилизировалась, но обращает внимание на то, что инфляция все еще высокая — 17,4% в годовом выражении.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • С какой целью Центробанк разрешил покупать валюту?
  • Каким образом сегодня можно использовать валюту в России?
  • На долго ли стабилизировалась российская экономика?
  • Что может помочь в борьбе с высокой инфляцией?
  • Какие последствия закона о запрете расчетов в валюте в закупках ожидать России?

Участники пресс-конференции:

  • Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;
  • Экономист Вячеслав Зайченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8





ФОТО: pxhere.com
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

партнеры

пресс-конференции