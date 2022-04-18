19.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Есть ли жизнь без бакса. Как изменится экономика России без валютных операций?»

В понедельник Центробанк разрешил покупать наличную валюту. По сообщениям экспертов, экономическая ситуация в России постепенно стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля. 16 апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий указывать в валюте цену контракта при закупках. Документ направлен на нивелирование последствий санкций со стороны недружественных государств и поддержку заказчиков и участников закупок. Российский президент также подтверждает, что экономика в целом стабилизировалась, но обращает внимание на то, что инфляция все еще высокая — 17,4% в годовом выражении.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

С какой целью Центробанк разрешил покупать валюту?

Каким образом сегодня можно использовать валюту в России?

На долго ли стабилизировалась российская экономика?

Что может помочь в борьбе с высокой инфляцией?

Какие последствия закона о запрете расчетов в валюте в закупках ожидать России?

Участники пресс-конференции:

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов;

Экономист Вячеслав Зайченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8











