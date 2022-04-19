Экономист: Инвесторы боятся хранить средства в долларах
Риск лишиться денег по щелчку пальцев подстегивает интерес инвесторов к криптовалютам, заявил в эфире НСН экономист Вячеслав Зайченко.
Хранить деньги в привычной валюте становится опасным для крупных инвестиционных компаний, которые боятся «в случае чего» лишиться доступа к ним: доверия к банкам больше нет, заявил «Радиоточке НСН» экономист Вячеслав Зайченко.
«Риск фиатных (не обеспеченных золотом, номинированных государством – прим. НСН) денег, фиатных резервов стал очень высоким. И основная часть крупных инвестиционных организаций задаются вопросом, что хранение своих инвестиций на брокерских счетах в фиатной валюте – в долларах, фунтах, франках, не важно, – это большой риск. Потому что если кому-то не понравится, что фонд не так что-то делает или управляющий ошибся, эти деньги могут быть просто заморожены. А они все находятся на коррсчетах национальных банков, не на личных счетах, и это огромный риск. И сейчас впервые рассматривается, как уйти от подобных рисков. И все поэтому снова заговорили о криптовалютах, которые, если находятся в «холодных» кошельках, никак украсть или забрать невозможно. И это основной гарант для планирования инвестиционной деятельности», - объяснил он.
Ранее в Минфине подсчитали, что после начала спецоперации РФ на Украине западные страны заморозили почти половину золотовалютных резервов России. 19 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что власти будут оспаривать «заморозку» в судах.
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