«Почувствовали подвох»: Экономист Колташов не ждет ажиотажа на покупку валюты
Рубль может начать укрепляться и дальше, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Среди россиян не наблюдается ажиотажный спрос на покупку валюты после соответствующего разрешения Банка России, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Массовый потребитель почувствовал подвох в разрешении покупать валюты. Нефть прошла самую сложную ситуацию и начала дорожать, соответственно рубль может и укрепляться. Поэтому какого-то ажиотажного спроса нет и, по-видимому, уже не будет. Но не знаю, в достаточном ли количестве была наличная иностранная валюта повсеместно», - сказал Колташов.
Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.
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