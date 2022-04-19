«Почувствовали подвох»: Экономист Колташов не ждет ажиотажа на покупку валюты

«Массовый потребитель почувствовал подвох в разрешении покупать валюты. Нефть прошла самую сложную ситуацию и начала дорожать, соответственно рубль может и укрепляться. Поэтому какого-то ажиотажного спроса нет и, по-видимому, уже не будет. Но не знаю, в достаточном ли количестве была наличная иностранная валюта повсеместно», - сказал Колташов.

Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.

