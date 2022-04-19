Экс-министр экономики России высмеял прогнозы о «крахе доллара»

Андрей Нечаев уверен, что слухи о смерти американской валюты несколько преувеличены.

Практически ежедневно появляющиеся прогнозы экономистов о «крахе доллара» безосновательны и делаются «на всякий случай», заявил «Радиоточке НСН» экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Когда предсказывается очередной крах доллара, это практически безошибочная игра. Я знаю ряд экономистов, которые любят в неё играть. Когда ничего не происходит, об этом никто не вспоминает, иногда так крутят. А если когда-нибудь что-нибудь с долларом случится, все скажут: "Да он же гений, он ещё 30 лет назад предсказывал крах доллара!"», - считает он.
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Экономист отметил, что в подобное не верит, хотя допускает, что при определенных обстоятельствах доллар может ослабеть, например, по отношению к евро.

«Я как-то спокоен за доллар. Готов у коллег, которые в это верят, сегодня же по 50 рублей доллар купить», - заключил Нечаев.

Между тем, некоторые иностранные экономисты выступают с прогнозами о крахе «гегемонии доллара», подразумевая снижение его оборачиваемости и популярности в связи с переходом ряда крупных стран, в том числе России, на международные расчеты в национальных валютах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаДедолларизацияДолларАндрей Нечаев
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