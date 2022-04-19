Экс-министр экономики России высмеял прогнозы о «крахе доллара»

Экономист отметил, что в подобное не верит, хотя допускает, что при определенных обстоятельствах доллар может ослабеть, например, по отношению к евро.

«Я как-то спокоен за доллар. Готов у коллег, которые в это верят, сегодня же по 50 рублей доллар купить», - заключил Нечаев.

Между тем, некоторые иностранные экономисты выступают с прогнозами о крахе «гегемонии доллара», подразумевая снижение его оборачиваемости и популярности в связи с переходом ряда крупных стран, в том числе России, на международные расчеты в национальных валютах.

