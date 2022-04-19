Экономист предрек высокие цены при замещении поставок ЕС китайскими

«По всей видимости, будет происходить дальнейшее смещение наших торговых сделок в сторону континентальной Евразии, прежде всего в отношении Китая. За последний месяц-полтора идет значительный рост товарооборота с Китаем. Они просто заместят нам значительное количество продуктов, которые мы покупали на европейском рынке. Часть продуктов просто будет трудно приобрести или можно будет приобретать аналоги. Будет также замещение европейской мебели. Сложнее ситуация с продукцией машиностроения и деталями для медицинского оборудования. Этот перечень высокотехнологичных товаров будет доставляться дороже. Весь этот сегмент будет поступать параллельным импортом», - сказал Колташов.

Ранее глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечала, что с помощью параллельного импорта в Россию смогут завозить импортные комплектующие для оборудования и запчасти, на качестве товара это никак не скажется.

