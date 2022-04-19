Экономист предрек высокие цены при замещении поставок ЕС китайскими
Весь высокотехнологичный сегмент будет поставляться параллельным импортом и выходить намного дороже, заявил в эфире НСН Василий Колташов.
При замещении европейских товаров китайскими, дороже всего для России обойдутся продукция машиностроения, детали для медицинского оборудования и другие высокотехнологичные товары, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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«По всей видимости, будет происходить дальнейшее смещение наших торговых сделок в сторону континентальной Евразии, прежде всего в отношении Китая. За последний месяц-полтора идет значительный рост товарооборота с Китаем. Они просто заместят нам значительное количество продуктов, которые мы покупали на европейском рынке. Часть продуктов просто будет трудно приобрести или можно будет приобретать аналоги. Будет также замещение европейской мебели. Сложнее ситуация с продукцией машиностроения и деталями для медицинского оборудования. Этот перечень высокотехнологичных товаров будет доставляться дороже. Весь этот сегмент будет поступать параллельным импортом», - сказал Колташов.
Ранее глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечала, что с помощью параллельного импорта в Россию смогут завозить импортные комплектующие для оборудования и запчасти, на качестве товара это никак не скажется.
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