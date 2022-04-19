«Ликвидация черного рынка»: Экс-министр экономики объяснил решение ЦБ продавать валюту

«Разрешение продавать валюту – мера, направленная на ликвидацию черного рынка, который активно начал набирать обороты. Это, фактически, обмен валюты между гражданами, но при участии банков, за что они будут получать соответствующую комиссию. Эта мера в большей степени направлена на демонстрацию уверенности Центробанка в том, что он контролирует ситуацию на валютном рынке. Есть второй существенный момент. Курс меньше 70 рублей за доллар, а о курсе мы можем сейчас говорить условно, крайне некомфортен для российского бюджета. Изначально бюджет формировался исходя из прогноза 72 рубля за доллар, и если курс падает ниже, то бюджет становится дефицитным. Поэтому для бюджета комфортен курс в районе 80 рублей за доллар», – сказал Нечаев.

Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.

