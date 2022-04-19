«И снова магическое у.е.»: Экс-министр экономики о запрете использовать валютный эквивалент в контрактах
В 90-е годы на ценнике у.е. (условные единицы) деликатно писали, что под ним понимаются доллары, напомнил в эфире НСН Андрей Нечаев.
Из-за запрета указывать цену контрактов в валюте, контрагенты могут начать применять термин у.е. (условная единица), чтобы приравнять внутреннюю цену к валютной цене, заявил председатель партии «Гражданская инициатива», профессор, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в пресс-центре НСН.
«Внутри страны у нас расчеты в валюте запрещены давно. В ряде случаев контрагенты использовали между собой валютный эквивалент в качестве некоторого ориентира цены. Те, кто помнит 90-е годы, знает, что тогда было на ценниках у.е. А в скобочках деликатно писали, что у.е – это доллары. Значит, в тех случаях, когда это необходимо для того, чтобы приравнять внутреннюю цену к валютной цене, будут писать в контрактах магическое слово у.е. Но эта акция больше из серии пропагандистских», - сказал Нечаев.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий при закупках указывать цену контракта в валюте. Документ направлен на нивелирование последствий санкций со стороны недружественных государств и поддержку заказчиков и участников закупок.
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