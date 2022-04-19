«Не складировать под подушкой»: Экономист призвал россиян инвестировать в долларах

В кризисный момент необходимо перестраиваться под обстоятельства, заявил в эфире НСН Вячеслав Зайченко. 

Россиянам необходимо начать инвестировать в долларах, их нельзя просто хранить дома под подушкой, спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.

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«В хозяйственной деятельности валюту никак не используешь, потому что запрещено вести такую деятельность в иностранной валюте. По сути, она и не нужна. Однако россияне оставляют валюту у себя для обеспечения своего благосостояния на каком-то отрезке времени в будущем. Поэтому заинтересованность будет расти в ближайшее время. Необходимо перестраиваться и рассматривать производственные вещи и бизнес циклы, потому что держать небольшие накопления в операционной оборотке гораздо выгоднее, нежели просто складировать под подушкой доллары. В такой кризисный момент у людей есть много идей, но мало информированности о том, что есть в России для того, чтобы развиваться. Надо понимать, что спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится», - сказал Зайченко.

Ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что среди россиян не наблюдается ажиотажный спрос на покупку валюты после соответствующего разрешения Банка России.

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