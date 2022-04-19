«Не складировать под подушкой»: Экономист призвал россиян инвестировать в долларах
В кризисный момент необходимо перестраиваться под обстоятельства, заявил в эфире НСН Вячеслав Зайченко.
Россиянам необходимо начать инвестировать в долларах, их нельзя просто хранить дома под подушкой, спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.
«В хозяйственной деятельности валюту никак не используешь, потому что запрещено вести такую деятельность в иностранной валюте. По сути, она и не нужна. Однако россияне оставляют валюту у себя для обеспечения своего благосостояния на каком-то отрезке времени в будущем. Поэтому заинтересованность будет расти в ближайшее время. Необходимо перестраиваться и рассматривать производственные вещи и бизнес циклы, потому что держать небольшие накопления в операционной оборотке гораздо выгоднее, нежели просто складировать под подушкой доллары. В такой кризисный момент у людей есть много идей, но мало информированности о том, что есть в России для того, чтобы развиваться. Надо понимать, что спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится», - сказал Зайченко.
Ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН отмечал, что среди россиян не наблюдается ажиотажный спрос на покупку валюты после соответствующего разрешения Банка России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+8 640 / сут.
Умерли
374 тыс.+235 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 763 / сут.
- Центробанк внес систему Hello в реестр операторов платежных систем
- Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
- Песков отказался отвечать на вопрос о членах экипажа крейсера «Москва»
- Песков: Реакции Кремля на просьбу Медведчука об обмене нет
- Шойгу заявил, что ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
- Зюганов призвал национализировать стратегические отрасли
- СМИ: Иван Ургант решил продать особняк на Рублёвке
- В МИД Черногории извинились за пост о разрыве дипотношений с Россией
- Президент Молдавии утвердила запрет в стране Георгиевской ленты
- Лавров исключил возможность применения ядерного оружия на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru