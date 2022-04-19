Экс-министр экономики заявил о дальнейшем ослаблении рубля
Факторов в пользу ослабления рубля гораздо больше, чем в пользу его укрепления, заявил в эфире НСН Андрей Нечаев.
Предпосылок для укрепления рубля на сегодняшний день практически нет, заявил председатель партии «Гражданская инициатива», профессор, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев в пресс-центре НСН.
«Если говорить о комфортности курса рубля для российского бюджета и в целом ситуации в российской экономике… Я бы так деликатно выразился: вижу факторов в пользу ослабления рубля намного больше, чем в пользу его укрепления», - сказал Нечаев.
Ранее экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН отметил, что россиянам необходимо начать инвестировать в долларах. По его словам, спокойно жить в достатке на одной зарплате больше не получится.
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