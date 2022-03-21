23.03.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дьявол уносит Pradа. Долго ли будут пустыми ТЦ?»

Из-за санкций меньше, чем за две недели торговые центры, расположенные во всех крупных городах России, опустели на 40-50% По сообщениям СМИ, работу остановили или сократили не менее 100 компаний, среди которых H&M, Zara, Adidas, Prada, Louis Vuitton, Burberry и другие, имеющие отношение к ретейлу. Закрытие магазинов может снизить арендный доход по итогам года на 30-50%. Оставшиеся арендаторы требуют скидок. А из-за резкого роста процентной ставки выросли платежи по кредитам.

В ходе пресс-конференции участники обсудят ситуацию на рынке модного бизнеса, а также проблемы и возможности выхода из сложных ситуаций торговых центров.

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Москаленко, президент и управляющий директор РСТЦ;

президент и управляющий директор РСТЦ; Игорь Чапурин, российский дизайнер

российский дизайнер Игорь Гуляев, российский дизайнер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



