«Не понимаем масштаб ухода»: ТЦ ждут конкретных решений западных брендов
От ушедших брендов руководство торговых центров ждет конкретных сроков возвращения или полного ухода, так как в противном случае стороны понесут убытки, отметил глава РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.
«Нет главного фактора: кто однозначно уходит. Чем дольше молчание, тем ближе прохождение точки невозврата, потому что у тех, кто не работает, начинаются убытки. Есть мы – торговые центры, которые построены как коммерческие центры для арендаторов и посетителей, и ретейлеры, которые подбирают коллекции и продают. Ретейлер говорит: "Я закрываюсь и ухожу". Нам как арендодателям причина непонятна, причины называются только в СМИ. Торговые центры в этом не участвуют. Мы видим письма о приостановке коммерческой деятельности – то по техническим причинам, то в ожидании какого-то решения руководства. Другие причины нам не объявляют, они не на поверхности. Поэтому реальный масштаб ухода ретейлеров мы пока не понимаем», - объяснил Москаленко.
Он также предположил, насколько быстро будут заняты пустующие торговые площади.
«Есть опция – просто занять имеющиеся площади, разложить свой товар. Если такого варианта нет, то, когда коммерческое помещение небольшое, это расторжение контракта, заход нового арендатора – это минимум месяц-два. А если это помещения с большим замещением, с закупками, производством и прочим – то это от полугода», - заключил глава.
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