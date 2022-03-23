«Не понимаем масштаб ухода»: ТЦ ждут конкретных решений западных брендов

От ушедших брендов руководство торговых центров ждет конкретных сроков возвращения или полного ухода, так как в противном случае стороны понесут убытки, отметил глава РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российские торговые центры ждут конкретных фактов и дат возвращения от приостановивших свою деятельность западных брендов.

«Нет главного фактора: кто однозначно уходит. Чем дольше молчание, тем ближе прохождение точки невозврата, потому что у тех, кто не работает, начинаются убытки. Есть мы – торговые центры, которые построены как коммерческие центры для арендаторов и посетителей, и ретейлеры, которые подбирают коллекции и продают. Ретейлер говорит: "Я закрываюсь и ухожу". Нам как арендодателям причина непонятна, причины называются только в СМИ. Торговые центры в этом не участвуют. Мы видим письма о приостановке коммерческой деятельности – то по техническим причинам, то в ожидании какого-то решения руководства. Другие причины нам не объявляют, они не на поверхности. Поэтому реальный масштаб ухода ретейлеров мы пока не понимаем», - объяснил Москаленко.

Он также предположил, насколько быстро будут заняты пустующие торговые площади.

«Есть опция – просто занять имеющиеся площади, разложить свой товар. Если такого варианта нет, то, когда коммерческое помещение небольшое, это расторжение контракта, заход нового арендатора – это минимум месяц-два. А если это помещения с большим замещением, с закупками, производством и прочим – то это от полугода», - заключил глава.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о мерах поддержки, в которых нуждается российская модная индустрия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/.Martin.
ТЕГИ:ОдеждаБрендыТорговые ЦентрыТорговля
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры