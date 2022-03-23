«Знают только Зайцева»: Дизайнер призвал популяризировать российскую моду
23 марта 202214:52
Любовь Дурынина
В российских регионах почти не знают отечественных модельеров, государству нужно предоставлять им льготы и развивать модную промышленность, рассказал дизайнер Джемал Махмудов.
Дизайнер Джемал Махмудов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о необходимых налоговых льготах и мерах по популяризации российской индустрии моды.
«Нужно предоставить российским дизайнерам налоговые преференции. Если, допустим, 20-30% площади ТЦ – это российские дизайнеры, то им льготы… Хотя бы на какое-то время! Тогда у торговых центров будет мотивация приглашать российских дизайнеров и развивать эту нишу. У нас нет информационной популяризации «Сделано в России», в регионах многие люди знают только двух дизайнеров: Зайцева и Юдашкина. А у нас большое поколение дизайнеров, которые сделали много чего интересного и важного и в своей профессии, и в общем для страны. Ещё один важный момент – нужно развивать промышленность. У нас отсутствует специальность «швея» – это не модно, все сразу идут в дизайнеры. Портных, швей, конструкторов, закройщиков у нас нет… Только дизайнеры, хотя это более глубокая специализация», - посетовал Махмудов.
Ранее свои предложения по поддержке российской моды Telegram-каналу «Радиоточка НСН» внес дизайнер Игорь Гуляев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru