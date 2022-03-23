Дизайнер Гуляев выступил за создание улиц российской моды в каждом городе
Российская мода должна быть в каждом крупном городе страны, считает дизайнер Игорь Гуляев.
Дизайнер Игорь Гуляев призвал создать в России улицы российской моды, как это делается в других странах, рассказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Если делать улицу (моды российских брендов), то она должна быть серьезной, разноценовой. Там должны быть первые и вторые линии, коммерческие, «массовка»… Такие улицы должны быть в каждом городе, это очень круто! Но она должна быть сформирована, собрана профессионалами, чтобы это было не нелепо, а достойно», - отметил Гуляев.
Идею поддержал президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.
«Если бы я увидел Остоженку только с нашими брендами, было бы круто!», - отметил он.
Ранее дизайнер Джемал Махмудов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил смену покупательских амбиций среди жителей России и падение спроса на модные вещи в условиях экономического кризиса.
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