Дизайнер Гуляев выступил за создание улиц российской моды в каждом городе

Дизайнер Игорь Гуляев призвал создать в России улицы российской моды, как это делается в других странах, рассказал он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Если делать улицу (моды российских брендов), то она должна быть серьезной, разноценовой. Там должны быть первые и вторые линии, коммерческие, «массовка»… Такие улицы должны быть в каждом городе, это очень круто! Но она должна быть сформирована, собрана профессионалами, чтобы это было не нелепо, а достойно», - отметил Гуляев.



Идею поддержал президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

«Если бы я увидел Остоженку только с нашими брендами, было бы круто!», - отметил он.

Ранее дизайнер Джемал Махмудов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил смену покупательских амбиций среди жителей России и падение спроса на модные вещи в условиях экономического кризиса.

