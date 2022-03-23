«Армия и школьная форма»: Российской ткани хватило только на госзаказы

Отечественные производители ткани работают на госзаказах, производства ткани для повседневной одежды в России нет, рассказал дизайнер Джемал Махмудов.

В России фактически нет производства своей ткани, более 80% материалов закупается за границей, объяснил дизайнер Джемал Махмудов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Процентов 80-90 тканей закупается за рубежом. В России нет фабрик, которые производят качественную ткань или качественную фурнитуру. Фабрики, которые существуют, в России, работают и производят только на госзаказы, на армию, на школьную форму, это белье какое-то, шерсть - то есть материалы, непригодные для обычной одежды. Это форменная история, которая на госзаказах работает. Очень много мелких швейных фабрик, мелких производителей, которые сами отшивают, но самой ткани нет», - подчеркнул дизайнер.

Ранее Махмудов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российская модная индустрия значительно пострадала от санкций и падения рубля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортПроизводствоОдежда
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