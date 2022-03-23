В российской индустрии моды пожаловались на влияние санкций

Санкции вредят российской индустрии моды, так как из-за запрета поставок значительно повышаются издержки, объяснил дизайнер Джемал Махмудов.

Российская модная индустрия значительно пострадала от санкций и падения рубля, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дизайнер Джемал Махмудов.

«Я думаю, как и на всех абсолютно, повлияло: повышение цены, стоимости. Российские производители зависят от ткани, фурнитуры – все это у нас покупается в долларах. Само собой, если растет доллар, то поднимается себестоимость. И если санкции вводятся, то какая-то часть продукции не завозится, это может быть и оборудование, и ткани из Европы, мы ищем замену этому всему. Так как у нас в стране, к сожалению, не очень активно развивалась за это время промышленность, то ткани мы берем либо из Турции, либо из Китая. Поэтому да, санкции серьезно повлияли на российскую индустрию моды», - пояснил модельер.

Ранее исследование университета «Синергия» показало, что более 40% россиян уверены в скором возвращении западных компаний и брендов, ушедших с российского рынка.

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ФОТО: НСН
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