«Стартанем не по-детски»: Дизайнер попросил господдержки для российской моды
23 марта 202214:41
Любовь Дурынина
Российская модная индустрия имеет огромный потенциал, однако ей нужны льготы и преференции для эффективного роста в условиях санкций, отметил дизайнер Игорь Гуляев.
Дизайнер Игорь Гуляев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о мерах поддержки, в которых нуждается российская модная индустрия.
«У нас выросло очень креативное поколение, эти несколько лет мы действительно делаем очень достойные вещи, в соответствии со всеми мировыми уровнями. Сегодня у нас огромная возможность, так как народу просто негде одеваться, мы должны включиться и сделать все возможное, чтобы российская мода стартанула не по-детски. Но для этого нужна финансовая поддержка, это все большие деньги, затраты. Я 30 лет в индустрии, но я ни разу не получал инвестиции! Потому что в моих магазинах написано "Made in Russia". Содержать один магазин – это одна история, содержать производство, модный дом – другая, это большие затраты, нам не хватит всем финансов. Нас нужно или освободить от аренды на какое-то время, или дать возможность заполнить универмаги, department store страны на каких-то льготных условиях. Я даже не понимаю, как это может быть построено, но нам должно быть не трудно. Сегодня мы все начинаем сталкиваться с тем, что у нас все составляющие привозные: ниток нет, ткани привозные. Как мы это будем делать – это еще огромный вопрос. Но если нас поддержат, мы можем за несколько лет встать на ноги, потому что у нас есть приличные компании, создающие серьёзный, модный продукт», - призвал Гуляев.
Ранее дизайнер Джемал Махмудов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России фактически нет производства своей ткани, более 80% материалов закупается за границей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы
- ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского
- Аналитик назвал лучшую отрасль для инвестирования
- Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов
- Песков прокомментировал возможное исключение России из G20
- В Белгородской области при обстреле погиб военный священник
- Песков: Путин не обозначил позицию по восстановлению Мариуполя
- Курс евро опустился ниже 100 рублей впервые с 28 февраля
- Путин освободил Чубайса с поста своего спецпредставителя
- Песков ответил на вопрос о будущем переговоров по гарантиям безопасности
25 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru