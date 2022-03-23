«Стартанем не по-детски»: Дизайнер попросил господдержки для российской моды

Российская модная индустрия имеет огромный потенциал, однако ей нужны льготы и преференции для эффективного роста в условиях санкций, отметил дизайнер Игорь Гуляев.

Дизайнер Игорь Гуляев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о мерах поддержки, в которых нуждается российская модная индустрия.

«У нас выросло очень креативное поколение, эти несколько лет мы действительно делаем очень достойные вещи, в соответствии со всеми мировыми уровнями. Сегодня у нас огромная возможность, так как народу просто негде одеваться, мы должны включиться и сделать все возможное, чтобы российская мода стартанула не по-детски. Но для этого нужна финансовая поддержка, это все большие деньги, затраты. Я 30 лет в индустрии, но я ни разу не получал инвестиции! Потому что в моих магазинах написано "Made in Russia". Содержать один магазин – это одна история, содержать производство, модный дом – другая, это большие затраты, нам не хватит всем финансов. Нас нужно или освободить от аренды на какое-то время, или дать возможность заполнить универмаги, department store страны на каких-то льготных условиях. Я даже не понимаю, как это может быть построено, но нам должно быть не трудно. Сегодня мы все начинаем сталкиваться с тем, что у нас все составляющие привозные: ниток нет, ткани привозные. Как мы это будем делать – это еще огромный вопрос. Но если нас поддержат, мы можем за несколько лет встать на ноги, потому что у нас есть приличные компании, создающие серьёзный, модный продукт», - призвал Гуляев.

Ранее дизайнер Джемал Махмудов объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России фактически нет производства своей ткани, более 80% материалов закупается за границей.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОдеждаМодаКредитыГосподдержка
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