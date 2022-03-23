Переключились на сахар: Дизайнер отметил снижение спроса на одежду
Россияне переориентировались на продукты первой необходимости в ущерб одежде, отметил дизайнер Джемал Махмудов.
Дизайнер Джемал Махмудов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил смену покупательских амбиций среди жителей России и падение спроса на модные вещи в условиях кризиса.
«По аналитике моих коллег, друзей – у меня у самого в торговом центре есть магазин, и у многих моих друзей есть магазины в разных торговых центрах, и я могу сказать, что, в принципе, средний чек упал. С момента начала спецоперации, которая всем известна, после ввода санкций у людей есть паника. Для них главное сейчас не купить какую-то модную, хорошую вещь, а купить лишнюю пачку сахара, допустим, или туалетную бумагу. Потом, возможно, поменять ее, не знаю. Но фактор есть такой, что люди перестали покупать так, как покупали до пандемии или даже во время пандемии – все равно онлайн-заказы были, люди покупали», - заключил дизайнер.
Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что арендаторы несут значительные убытки на фоне санкций, девальвации и ухода брендов, а владельцы торговых центров видят это даже по косвенным причинам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- СМИ: Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого футбольного клуба
- В Кремле оставили без комментариев дело Невзорова
- В Минобороны РФ заявили об уничтожении двух «Точек-У» на окраине Киева
- Южная Корея отменит визы для россиян
- Песков рассказал, когда Минобороны даст новую информацию о потерях ВС РФ на Украине
- Песков: Путину пока не поступала информация от прокуратуры о срочниках на Украине
- Песков назвал опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину
- МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными
- «Соответствует ситуации». Песков оценил закон о фейках про ВС РФ
- В Екатеринбурга приостановили ремонт импортных полицейских машин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru