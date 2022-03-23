Переключились на сахар: Дизайнер отметил снижение спроса на одежду

Дизайнер Джемал Махмудов беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил смену покупательских амбиций среди жителей России и падение спроса на модные вещи в условиях кризиса.

«По аналитике моих коллег, друзей – у меня у самого в торговом центре есть магазин, и у многих моих друзей есть магазины в разных торговых центрах, и я могу сказать, что, в принципе, средний чек упал. С момента начала спецоперации, которая всем известна, после ввода санкций у людей есть паника. Для них главное сейчас не купить какую-то модную, хорошую вещь, а купить лишнюю пачку сахара, допустим, или туалетную бумагу. Потом, возможно, поменять ее, не знаю. Но фактор есть такой, что люди перестали покупать так, как покупали до пандемии или даже во время пандемии – все равно онлайн-заказы были, люди покупали», - заключил дизайнер.

Ранее президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что арендаторы несут значительные убытки на фоне санкций, девальвации и ухода брендов, а владельцы торговых центров видят это даже по косвенным причинам.