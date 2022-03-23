Глава Союза торговых центров подтвердил рост издержек у арендаторов из-за санкций
Арендаторы просят у ТЦ отсрочки по арендным платежам, многие точки закрываются, рассказал глава РСТЦ Дмитрий Москаленко.
Арендаторы несут значительные убытки на фоне санкций, девальвации и ухода брендов, владельцы торговых центров видят это даже по косвенным причинам, объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент и управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.
«У арендаторов есть какие-то издержки, упала маржинальность, выросли расходы на фурнитуру, на ткань. Плюс они должны в моменте понимать, на какие деньги создавать осеннюю коллекцию и дальше планировать свой бизнес-процесс. Я, строго говоря, про убытки арендаторов говорить не могу, но по косвенным признакам мы видим, что они повышают цены, приходят к торговым центрам, чтобы получить какую-то скидку по оплате, то есть не лучшие времена у них. Есть те арендаторы, которые закрылись, и тут все понятно – у них выручка ноль, не закрыты вопросы по аренде, по оплате товара, по людям, которые работают. Есть те, кто сильно зависит от импорта и логистики, у них возникают дополнительные издержки. И есть третьи, которые ни от чего не зависят и могут, просто поднимая цены, попробовать на этой ситуации подзаработать», - отметил глава РСТЦ.
Ранее дизайнер Джемал Махмудов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российская модная индустрия значительно пострадала от санкций и падения рубля.
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