Кирьянов напомнил об уголовной ответственности за дробление бизнеса
Артем Кирьянов в беседе с НСН предостерег компании от попытки дробить бизнес и выплачивать сотрудникам зарплату в конвертах.
Рост числа зарплат в конвертах связан с попытками дробления бизнеса, а не с какими-либо другими причинами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Нет прямой корреляции между снижением порогов доходности для компаний с упрощённой системой налогообложения и появлением зарплат в конвертах. Это немного другая ситуация. Скорее всего, речь идёт не о зарплатах в конвертах, а о дроблении бизнеса. При этом мы всегда предупреждаем коллег не торопиться с принятием такого решения, поскольку это уголовно наказуемое деяние. Это никогда не сводится к отдельной статье о нарушении налогового режима — всегда затрагивает несколько статей Уголовного кодекса РФ. Попытавшись сэкономить сравнительно небольшие средства (а речь идёт преимущественно о малом бизнесе), вы не только заплатите долги, пени и штрафы, но и столкнётесь с перспективой нескольких лет лишения свободы. Для нас, как для государства, это самый неэффективный способ использования трудовых ресурсов», — рассказал он.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что все больше компаний платят сотрудникам зарплату в конверте из-за роста налогов, и все больше сотрудников хотят получать ее таким образом, так как перестают верить в классическую пенсию.
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