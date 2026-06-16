«Деньги здесь и сейчас»: Почему все больше компаний платят зарплату наличными

Гарри Мурадян раскрыл НСН, что зарплата наличкой становится привлекательной не только для компаний, но и для работников.

Все больше компаний платят сотрудникам зарплату в конверте из-за роста налогов, и все больше сотрудников хотят получать ее таким образом, так как перестают верить в классическую пенсию. Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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«Да, действительно, всё больше компаний рассчитываются с сотрудниками наличными. Причины довольно просты: повысились социально‑страховые взносы и налоги. С сентября 2026 года начнётся контроль за переводами денежных средств: если вы получаете на карту сумму свыше 200 тысяч рублей не от родственников, будьте готовы заплатить 15% НДФЛ и более. Со стороны соискателей наблюдается следующая тенденция: люди всё меньше верят в будущую достойную пенсию и в то, что официальный доход гарантирует возможность взять ипотеку под 20% годовых и выше. Поэтому всё больше людей выбирают получение денег здесь и сейчас», — рассказал он.

Ранее стало известно, что рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета возглавило предложение о работе стоматологом-ортопедом в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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