Появилось семь рук? Как ИИ взвалит больше работы на сотрудников
16 июня 202616:19
Валентина Лезина
Гарри Мурадян заявил НСН, что регламентирование использования нейросетей в работе кратно увеличит нагрузку на сотрудников.
В ближайшем будущем все мы будем работать за пятерых, а зарплату будем получать прежнюю. Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Знаете, какое будущее нас ждёт с этими нейросетями? Работать будем больше, а получать столько же! Ну, у вас же теперь появилось как будто семь рук — значит, вы можете за короткое время выполнять больше задач. Поэтому интенсивность нашего труда и выработка кратно вырастут, и объём задач на те же 160 часов увеличится, а зарплата останется на уровне оплаты труда одного сотрудника», — рассказал он.
Ранее Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что зарплату в конвертах чаще всего платят строителям и работникам продуктовой розницы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Появилось семь рук? Как ИИ взвалит больше работы на сотрудников
- «Гонят на СПО»: Почему стало сложнее поступить в 10 класс
- Экономист Кабаков объяснил бензин за наличку на «Татнефти»
- Стас Намин рассказал, как пьяный Гарик Сукачев матом ответил на вопрос о Ельцине
- Трамп допустил усиление санкций США против российской нефти
- «Геополитика не помешала»: Вокалист «СЛОТ» о победе в конкурсе каверов на Metallica
- СМИ: Диану Шурыгину отправили под домашний арест
- Россиян призвали не игнорировать даже минимальные задолженности по налогам
- «Искренне и душевно!»: В Музее Победы представили новый сборник главных детских песен
- В Госдуме пообещали полный контроль над банковскими переводами