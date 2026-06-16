Появилось семь рук? Как ИИ взвалит больше работы на сотрудников

Гарри Мурадян заявил НСН, что регламентирование использования нейросетей в работе кратно увеличит нагрузку на сотрудников.

В ближайшем будущем все мы будем работать за пятерых, а зарплату будем получать прежнюю. Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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«Знаете, какое будущее нас ждёт с этими нейросетями? Работать будем больше, а получать столько же! Ну, у вас же теперь появилось как будто семь рук — значит, вы можете за короткое время выполнять больше задач. Поэтому интенсивность нашего труда и выработка кратно вырастут, и объём задач на те же 160 часов увеличится, а зарплата останется на уровне оплаты труда одного сотрудника», — рассказал он.

Ранее Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что зарплату в конвертах чаще всего платят строителям и работникам продуктовой розницы.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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