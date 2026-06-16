Таможня и налоги: Почему маркетплейсы стали дороже офлайн-магазинов
Ярослав Кабаков заявил НСН, что товары в онлайн-магазинах чаще всего дороже из-за того, что в их стоимость заложены таможенные налоги.
Сегодня стоимость товара на маркетплейсе чаще выше, чем в офлайне, заявил в пресс-центре НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
«Можно предположить, что экономика будущих периодов будет ещё более жёсткой с точки зрения отчётности. Весьма вероятно, что бизнесы, связанные с торговлей, уйдут под крыло сверхкрупных участников. У нас очень любят говорить про платформенную экономику. Однако теперь цены на маркетплейсах выше, чем в офлайн‑торговле. Это связано с тем, что в стоимости этих товаров присутствуют таможенная и налоговая составляющие, а также есть ряд потоков, которые, видимо, ещё не облагаются в должной мере, но, весьма вероятно, будут облагаться в будущем», — рассказал он.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал объем продаж товаров из республики на российских маркетплейсах. По его словам, за последние несколько лет он вырос в 3,5 раза, достигнув более $1,5 млрд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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