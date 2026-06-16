«А покупатель и не против»: Стройка и общепит всё чаще уходят в «серую зону»
Гарри Мурадян раскрыл НСН, что малый и средний бизнес сегодня активно предлагает своим сотрудникам деньги в конверте.
Зарплату в конвертах чаще всего платят строителям и работникам продуктовой розницы. Об этом в пресс-центре НСН рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Самая популярная сфера с зарплатами в конвертах — стройка. Также туда устремилась продуктовая розница. Она и раньше была немного в "серой" зоне, но сейчас это проявляется ещё сильнее. Малый и средний бизнес, занимающийся общепитом, — кафе, рестораны, маленькие точки продаж в парках, небольшие кофейни — тоже вовлечён в эту практику. Я знаю, что даже производственные компании неофициально всё чаще предлагают скидки за оплату наличными. Если оплачивать официально, цена будет выше на 7–8%. По моему опыту, сами покупатели не против заплатить меньше. Сегодня 15-20% предпринимателей стали активно этим пользоваться», — рассказал он.
Ранее Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что все больше компаний платят сотрудникам зарплату в конверте из-за роста налогов, и все больше сотрудников хотят получать ее таким образом, так как все меньше верят в классическую пенсию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Таможня и налоги: Почему маркетплейсы стали дороже офлайн-магазинов
- Гитарист «Чайфа» назвал условие популярности памятника Балабанову
- Немецкий политолог назвал «формулу мира» на Украине
- «Тупая шутка»: Посол высмеял идею закрыть для россиян пляжи в Европе
- «А покупатель и не против»: Стройка и общепит всё чаще уходят в «серую зону»
- «Деньги здесь и сейчас»: Почему все больше компаний платят зарплату наличными
- Трамп раскритиковал передачу администрацией Обамы Украине оружия на $350 млрд
- Политолог Рар: Закончить конфликт может только встреча Путина с Зеленским
- Почетный президент РФС: Россияне рады сыграть на юношеском турнире ФИФА в США
- Доступ к Telegram ограничили в Индии из-за мошенничества с экзаменами