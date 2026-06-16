В Госдуме пообещали полный контроль над банковскими переводами
16 июня 202615:23
Валерия Мышина
Артем Кирьянов заявил НСН, что уплата налогов в полном объёме — это деятельный патриотизм, к чему и будут подталкивать всех граждан России.
Ситуация с получением «черных» переводов и «черным» налом скоро навсегда уйдет в прошлое. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
«Ничего страшного в увеличении наличной массы нет. Летом это вполне ожидаемая ситуация, ведь люди запасают наличку, уезжая в отпуск. В России идёт процесс обеления экономики, в том числе в разрезе контроля обращения наличных средств. Здесь надо понимать, что получение каких‑то системных доходов, которые сегодня кто‑то пытается выдавать за переводы от друзей или что‑то подобное, скоро останется в прошлом. Получение дохода скоро будет находиться под контролем государства. Не должно быть иллюзий о том, что ситуация с «чёрным» налом, «чёрными» переводами, сокрытием доходов и уходом от налогов останется такой, как сейчас. Мы будем избавляться от этих проблем для всей нашей страны и бюджета. Не платить налоги — непатриотично, уплата налогов в полном объёме — деятельный патриотизм, к чему мы всех и призываем», — заявил он.
Ранее Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что рост числа зарплат в конвертах связан с попытками дробления бизнеса, а не с какими-либо другими причинами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян призвали не игнорировать даже минимальные задолженности по налогам
- «Искренне и душевно!»: В Музее Победы представили новый сборник главных детских песен
- В Госдуме пообещали полный контроль над банковскими переводами
- Великобритания ввела санкции против «Росгосстраха» и «WB Банка»
- Помощь на колесах: Почему в России возникла нехватка аптек
- «Газетная придумка»: Российские ученые отрицают распространение Эболы в Европе и Турции
- Кирьянов напомнил об уголовной ответственности за дробление бизнеса
- Директор Леонтьева опроверг слухи о завышенном ценнике на концерты для россиян
- Канада включила в антироссийский список санкций ещё семь физлиц и 34 компании
- Таможня и налоги: Почему маркетплейсы стали дороже офлайн-магазинов