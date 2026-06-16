В Госдуме пообещали полный контроль над банковскими переводами

Артем Кирьянов заявил НСН, что уплата налогов в полном объёме это деятельный патриотизм, к чему и будут подталкивать всех граждан России.

Ситуация с получением «черных» переводов и «черным» налом скоро навсегда уйдет в прошлое. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

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«Ничего страшного в увеличении наличной массы нет. Летом это вполне ожидаемая ситуация, ведь люди запасают наличку, уезжая в отпуск. В России идёт процесс обеления экономики, в том числе в разрезе контроля обращения наличных средств. Здесь надо понимать, что получение каких‑то системных доходов, которые сегодня кто‑то пытается выдавать за переводы от друзей или что‑то подобное, скоро останется в прошлом. Получение дохода скоро будет находиться под контролем государства. Не должно быть иллюзий о том, что ситуация с «чёрным» налом, «чёрными» переводами, сокрытием доходов и уходом от налогов останется такой, как сейчас. Мы будем избавляться от этих проблем для всей нашей страны и бюджета. Не платить налоги — непатриотично, уплата налогов в полном объёме — деятельный патриотизм, к чему мы всех и призываем», — заявил он.

Ранее Кирьянов заявил в пресс-центре НСН, что рост числа зарплат в конвертах связан с попытками дробления бизнеса, а не с какими-либо другими причинами.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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