Ранее СМИ сообщили, что компания «Татнефть» ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех автозаправках в России. На фоне технических причин водители в Челябинске могут приобрести до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива для легковых авто. Оплата только наличными. Кабаков усомнился в правдивости этой информации.



«Насколько я помню, там даже были какие‑то опровержения. Крупные корпорации могут в отдельных случаях перейти на расчёты наличными из‑за проблем с эквайрингом, но крупная вертикально интегрированная компания вряд ли станет в этом отношении рисковать, чтобы получить миллиардный штраф. Сейчас очень много вбросов. Мы прекрасно знаем, где присутствует оборот наличных. Но даже случаи в ресторанах, когда периодически отключались системы оплаты и посетителей просили снять наличные в банкомате, почти сошли на нет», — рассказал он.

Напомним, с последних чисел мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на покупку бензина: в качестве причины дефицита власти указали на проблемы с поставками — они возникли из‑за повреждений трассы Р‑280 «Новороссия», проходящей через новые регионы в направлении Крыма. В первых числах июня на 15 автозаправочных станциях Краснодарского края была временно прекращена реализация бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

