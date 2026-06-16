Экономист Кабаков объяснил бензин за наличку на «Татнефти»
Ярослав Кабаков заявил в пресс-центре НСН, что нефтяные компании не хотят впоследствии получить миллиардный штраф за ограничение способов оплаты.
Не будут крупные вертикально интегрированные компании вроде «Татнефти» вводить наличную оплату за бензин. Подобные меры могут быть предприняты из-за технических проблем с эквайрингом, сказал в пресс-центре НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Ранее СМИ сообщили, что компания «Татнефть» ввела временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на всех автозаправках в России. На фоне технических причин водители в Челябинске могут приобрести до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива для легковых авто. Оплата только наличными. Кабаков усомнился в правдивости этой информации.
«Насколько я помню, там даже были какие‑то опровержения. Крупные корпорации могут в отдельных случаях перейти на расчёты наличными из‑за проблем с эквайрингом, но крупная вертикально интегрированная компания вряд ли станет в этом отношении рисковать, чтобы получить миллиардный штраф. Сейчас очень много вбросов. Мы прекрасно знаем, где присутствует оборот наличных. Но даже случаи в ресторанах, когда периодически отключались системы оплаты и посетителей просили снять наличные в банкомате, почти сошли на нет», — рассказал он.
Напомним, с последних чисел мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на покупку бензина: в качестве причины дефицита власти указали на проблемы с поставками — они возникли из‑за повреждений трассы Р‑280 «Новороссия», проходящей через новые регионы в направлении Крыма. В первых числах июня на 15 автозаправочных станциях Краснодарского края была временно прекращена реализация бензина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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