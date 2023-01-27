30.01.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Дефицит ударил по здоровью: Какие лекарства исчезают с прилавков?»

97 позиций были включены межведомственной комиссией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать «потенциально дефектурными» на российском рынке. В том числе лекарства против онкологических заболеваний, болезни Паркинсона, ВИЧ, вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, вакцину против гриппа, некоторые жаропонижающие, активированный уголь и даже йод! Под ударом оказались в первую очередь пациенты, для которых отсутствие лекарства равносильно смерти. Это, например, больные раком. Тема нехватки лекарств обсуждается уже на уровне Президента РФ и стала темой совещания.

· С чем связан такой резкий дефицит лекарств?

· Какие препараты полностью исчезли с прилавка?

· Какова сегодня зависимость от импортных поставок или импортного сырья?

· Существует ли сегодня проблема в недостаточном производстве Российских аналогов?

· Почему растут цены на лекарства?

· Как преодолеть кризис на российском фармацевтическом рынке?

Участники пресс-конференции:

исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева;

фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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