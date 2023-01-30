Кризиса удалось избежать?: Как фармотрасль справляется с санкциями
Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева заявила, что в прошлом году были проблемы с таможней и логистикой, но они оперативно решались.
Фармацевтическая отрасль быстро адаптировалась к новым условиям на фоне введения санкций и изменения логистических цепочек, заявила исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН.
«Я поблагодарю своих коллег, мы максимально оперативно по реальной возможности реагировали на ситуацию. Никаких не было с нашей стороны торможений, даже когда возникали какие-то проблемы с таможней, я говорю про всю логистическую цепочку. Проблемы разрешались оперативно, говорить о кризисе не приходится, у нас как были поставки, так и продолжались, мы не ограничивали ничего», - отметила она.
С ней согласился и фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. «Надо сказать спасибо Минздраву и всем участникам рынка, которые вкладываются в производство, растут затраты на производство лекарственных препаратов. Никакого кризиса нет», - добавил он в пресс-центре НСН.
Российская фармацевтическая отрасль в значительной степени зависит от импорта, основная проблема заключается в субстанциях для производства лекарств, заявил ранее гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
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