«Удобнее и дешевле»: Фарманалитик сообщил о росте онлайн-торговли лекарствами
Гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк сказал в пресс-центре НСН, что таким образом потребители могут сделать более выгодную покупку, сравнив цены.
В 2022 году был замечен рост онлайн-заказов лекарств, потребители таким образом могут найти препараты по более выгодным ценам, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.
«Если в предыдущие годы доля онлайн-заказов лекарств не превышала 10%, то в 2022 году это уже 12%. Онлайн – это не только удобный способ найти и предзаказать лекарство в нужной аптеке, это еще и поиск более приемлемой цены. В онлайне заказывается больше дорогостоящих препаратов, которые можно в онлайне дешевле найти. В марте 2022 года, в период ажиотажного спроса, в Москве доля онлайн-заказов составила 25% - заказывали, чтобы можно было приехать и купить, чтобы он не закончился», - отметил он.
Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в марте
- Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО
- Медведев словами Тютчева объяснил воссоединение России
- Песков заявил о сохранении онлайн технологий в работе Путина
- Песков: Путин на этой неделе посетит Волгоград
- В Кремле назвали ложью заявление Джонсона о якобы угрозах Путина ракетами
- МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка
- Похолодание после оттепели придет в столицу РФ в конце недели
- На Украине назвали срок освоения западных истребителей военными
- СМИ: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru