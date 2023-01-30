«Удобнее и дешевле»: Фарманалитик сообщил о росте онлайн-торговли лекарствами

В 2022 году был замечен рост онлайн-заказов лекарств, потребители таким образом могут найти препараты по более выгодным ценам, заявил фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

«Если в предыдущие годы доля онлайн-заказов лекарств не превышала 10%, то в 2022 году это уже 12%. Онлайн – это не только удобный способ найти и предзаказать лекарство в нужной аптеке, это еще и поиск более приемлемой цены. В онлайне заказывается больше дорогостоящих препаратов, которые можно в онлайне дешевле найти. В марте 2022 года, в период ажиотажного спроса, в Москве доля онлайн-заказов составила 25% - заказывали, чтобы можно было приехать и купить, чтобы он не закончился», - отметил он.

Ранее исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.

