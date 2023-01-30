Аптеки представили план действий на случай нехватки антибиотиков

«Что такое антибиотик? Он борется с определенным возбудителем. И даже если мы все привыкли и уже знаем, что у лекарственного препарата есть действующее вещество и множество торговых наименований, то для антибиотиков есть группы не только по самому действующему веществу, но и по применению – к возбудителю, который к ним чувствителен и который у пациента. Так что антибиотик можно подобрать, исходя из возбудителя. Так они и подбираются при правильной терапии», - добавила эксперт.

Если в аптеках нет нужного антибиотика, эксперты советуют обращаться к врачу, чтобы он назначил аналог.

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что срок доставки лекарственных препаратов в аптеки увеличился из-за отказа недружественных стран поставлять в Россию субстанции для производства.

