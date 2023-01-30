Аптеки представили план действий на случай нехватки антибиотиков

Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева заявила, что есть возможность расширить линейку этих препаратов. 

Исполнительный директор «Российской ассоциации аптечных сетей» Нелли Игнатьева в пресс-центре НСН рассказала о механизмах, которые при необходимости позволят расширить линейку антибиотиков на российском рынке.

«Эти группы препаратов находятся в зоне более жесткого контроля со стороны правительства и межведомственной группы. Есть теперь уже широкий перечень с конкретными решениями по препаратам. 10 из них даже в случае их отсутствия разрешат ввозить в импортной упаковке… Для кого-то предусмотрена возможность ускоренной регистрации. Это механизмы, по которым в случае чего можно будет наращивать присутствие этих препаратов на российском рынке», - рассказала она.

Игнатьева отметила, что при правильной терапии подобрать антибиотик не будет проблематично даже при условии отсутствия какого-то конкретного препарата.

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«Что такое антибиотик? Он борется с определенным возбудителем. И даже если мы все привыкли и уже знаем, что у лекарственного препарата есть действующее вещество и множество торговых наименований, то для антибиотиков есть группы не только по самому действующему веществу, но и по применению – к возбудителю, который к ним чувствителен и который у пациента. Так что антибиотик можно подобрать, исходя из возбудителя. Так они и подбираются при правильной терапии», - добавила эксперт.

Если в аптеках нет нужного антибиотика, эксперты советуют обращаться к врачу, чтобы он назначил аналог.

Ранее фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк в пресс-центре НСН заявил, что срок доставки лекарственных препаратов в аптеки увеличился из-за отказа недружественных стран поставлять в Россию субстанции для производства.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЛекарстваАптеки
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